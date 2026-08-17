Самолёт ВКС Франции взорвался во время тренировочного полёта

Учебный самолёт ВКС Франции совершил аварийную посадку на шоссе неподалёку от коммуны Салон-де-Прованс на юге страны, после чего, по словам очевидцев, загорелся и взорвался. Об этом сообщила радиостанция Ici.

Лёгкий Cirrus SR-20 выполнял тренировочный полёт с учеником и инструктором на борту. Мэр коммуны Николя Иснар рассказал, что после возникновения нештатной ситуации опытный пилот перехватил управление и сумел посадить машину на дорогу.

Оба военнослужащих получили лишь лёгкие травмы и самостоятельно выбрались из самолёта. Свидетели утверждают, что вскоре после жёсткого приземления воздушное судно охватил огонь, а затем прогремел взрыв.

«Члены экипажа находились в сознании, им немедленно была оказана помощь со стороны медицинских бригад авиабазы», — заявили в Минобороны Франции.

Причины происшествия выясняют Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации и жандармерия французских ВКС.

Ранее Life.ru сообщал о крушении военного самолёта в американском штате Вашингтон: после падения машины вспыхнул лесной пожар, а пилот успел катапультироваться и был доставлен в больницу. Ещё один похожий инцидент произошёл в Индии, где военный Ан-32 загорелся после выкатывания за пределы полосы.