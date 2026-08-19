Идеальное спокойствие и взгляд модели: Названа самая стильная собака 2026 года
Vogue назвал Сэра Спада самой стильной собакой 2026 года
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ voguemagazine
Журнал Vogue выбрал самую стильную собаку 2026 года. Победителем ежегодного конкурса Dogue стал итальянский грейхаунд по кличке Сэр Спад. Об этом рассказали в соцсетях журнала.
За титул боролись питомцы со всего мира. После отбора жюри определило 25 финалистов, среди которых и выбрало обладателя главного звания.
Судей покорили «идеальное спокойствие» Сэра Спада и его проницательный взгляд. При оценке участников также учитывались композиция фотографии, характер питомца, переданный на снимке, и общее очарование.
Хозяева рассказывают, что пёс и в обычной жизни любит сидеть, элегантно скрестив передние лапы. Эту позу он сохраняет даже во сне. Теперь Сэр Спад стал героем цифровой обложки Dogue, продолжив традицию Vogue выбирать самых фотогеничных и харизматичных четвероногих моделей.
Буквально несколько дней назад в Калифорнии состоялся конкурс с противоположной концепцией. Там титул самой уродливой собаки мира получила шестилетняя мопс Джинни Лу, которую жюри выделило за большие глаза, многочисленные складки и постоянно свисающий язык.
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