Идеальное спокойствие и взгляд модели: Названа самая стильная собака 2026 года

Журнал Vogue выбрал самую стильную собаку 2026 года. Победителем ежегодного конкурса Dogue стал итальянский грейхаунд по кличке Сэр Спад. Об этом рассказали в соцсетях журнала.

За титул боролись питомцы со всего мира. После отбора жюри определило 25 финалистов, среди которых и выбрало обладателя главного звания.

Судей покорили «идеальное спокойствие» Сэра Спада и его проницательный взгляд. При оценке участников также учитывались композиция фотографии, характер питомца, переданный на снимке, и общее очарование.

Хозяева рассказывают, что пёс и в обычной жизни любит сидеть, элегантно скрестив передние лапы. Эту позу он сохраняет даже во сне. Теперь Сэр Спад стал героем цифровой обложки Dogue, продолжив традицию Vogue выбирать самых фотогеничных и харизматичных четвероногих моделей.

Буквально несколько дней назад в Калифорнии состоялся конкурс с противоположной концепцией. Там титул самой уродливой собаки мира получила шестилетняя мопс Джинни Лу, которую жюри выделило за большие глаза, многочисленные складки и постоянно свисающий язык.