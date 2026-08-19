Паркур и диджеинг вместо бокса и танцев: На какие секции отдают оставшихся без домашки первоклашек

Российских первоклассников всё чаще записывают в необычные секции — от боёв на мягких мечах до паркура и диджеинга. Родители стараются занять освободившееся после отмены домашнего задания время и одновременно отвлечь детей от гаджетов. Об этом сообщает SHOT.

Одним из заметных направлений стали современные бои на мечах. Поединки проводят в стилистике Средневековья, но используют безопасное мягкое оружие. Одно занятие обходится примерно в 1,5 тысячи рублей.

Другой популярный вариант — паркур. За 14 тренировок в месяц родителям придётся заплатить около 28 тысяч рублей. Здесь ставка делается не только на физическую нагрузку, но и на возможность выплеснуть энергию через движение и трюки.

Есть и ещё более необычный досуг — курсы диджеинга. За полтора месяца детей учат сводить композиции и собирать собственные миксы. Стоимость такого курса достигает 45 тысяч рублей.

Интерес к новым форматам совпал с изменениями в школьной нагрузке. С 1 сентября 2026 года первоклассники в России будут учиться без домашних заданий — соответствующее положение закреплено в федеральной образовательной программе.