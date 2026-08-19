Дзержинск пережил самую массированную атаку БПЛА: Мэр рассказал о последствиях

В Дзержинске этой ночнью была зафиксирована самая масштабная атака БПЛА. По словам мэра Михаила Клинкова, в городе работает оперативный штаб с участием всех экстренных служб города. По предварительным данным, пострадавших нет.

Мэр Клинков рассказал о последствиях атаки дронов. Видео © Telegram/ Михаил Клинков

«Сегодня с ночи работает оперативный штаб, в который входят представители всех экстренных служб Дзержинска. В режиме реального времени оценивали поступающую информацию об атаке БПЛА», — заявил Клинков.

К ликвидации последствий привлечены сотрудники МЧС, полиции, медики и коммунальные службы. В защите города также участвовали силы ПВО и бойцы отряда БАРС-НН.

После налёта власти призвали жителей не публиковать фотографии и видео с мест происшествий. Такие кадры могут помочь противнику скорректировать дальнейшие действия.

В ночь на 19 августа над Нижегородской областью уничтожили 52 украинских беспилотника. По предварительным данным, люди не пострадали, однако обломки повредили два частных дома, хозяйственные постройки, автомобили и остекление многоквартирного здания.