Авторский YouTube-канал сербского режиссёра Эмира Кустурицы «Моя жизнь» удалён с платформы. Причины блокировки не назывались, однако официально на странице указано, что автор якобы «нарушил условия использования» платформы. Проект был создан совместно со Sputnik Serbia.

В выпусках Кустурица рассказывал о своей жизни, кино, творческих планах и делился взглядами на общественные и политические события. Sputnik ранее регулярно направлял зрителей именно на YouTube-канал режиссёра. К моменту исчезновения у страницы было около 34 тысяч подписчиков. Сторонний сервис Playboard незадолго до этого также фиксировал канал «Emir Kusturica: Moj život» с аудиторией примерно 33–34 тысячи человек.

Всего на канале были опубликованы сотни видео. Среди них — выпуски авторской программы, записи со съёмок и короткие ролики с высказываниями режиссёра. Официального объяснения причин удаления со стороны YouTube на данный момент не приводится.

Ранее режиссёр Эмир Кустурица заявил, что попытки уничтожить и преуменьшить русскую культуру обречены на провал. Он отметил, что Запад давно пытается декодировать всё русское, но сделать это, к счастью, не удаётся.