Букет к школе стал дороже на 9% за год, но родители нашли способ сэкономить
Mash Money: Букет к 1 сентября подорожал на 9% за год
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Средняя стоимость букета цветов для школьника к 1 сентября достигла 4,3 тысячи рублей. Такие данные приводит Mash Money, сравнивая цены с прошлым сезоном.
Показатель вырос на 9% относительно прошлогоднего уровня. В онлайне медианный чек оказался ещё выше — 5,5 тысячи рублей.
По данным телеграм-канала, количество офлайн-покупок увеличилось на 3% год к году. В интернете динамика заметнее: там число заказов прибавило сразу 12%.
Дополнительные траты тоже изменились в цене. Набор воздушных шаров обходится в среднем в 476 рублей — это на 9% больше, чем годом ранее. При этом число таких приобретений сократилось на 4%.
Коробка конфет в качестве подарка учителю стоит около 576 рублей. Рост составил 10%, а частота покупок выросла на 6%.
Несмотря на удорожание, родители не отказываются от традиции дарить цветы. Меняется лишь подход: праздничные наборы всё чаще бронируют заранее через интернет сразу на весь класс.
Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать дофаминовые букеты. Спрос на них вырос в 26 раз за год.
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