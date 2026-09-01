Букет к школе стал дороже на 9% за год, но родители нашли способ сэкономить

Средняя стоимость букета цветов для школьника к 1 сентября достигла 4,3 тысячи рублей. Такие данные приводит Mash Money, сравнивая цены с прошлым сезоном.

Показатель вырос на 9% относительно прошлогоднего уровня. В онлайне медианный чек оказался ещё выше — 5,5 тысячи рублей.

По данным телеграм-канала, количество офлайн-покупок увеличилось на 3% год к году. В интернете динамика заметнее: там число заказов прибавило сразу 12%.

Дополнительные траты тоже изменились в цене. Набор воздушных шаров обходится в среднем в 476 рублей — это на 9% больше, чем годом ранее. При этом число таких приобретений сократилось на 4%.

Коробка конфет в качестве подарка учителю стоит около 576 рублей. Рост составил 10%, а частота покупок выросла на 6%.

Несмотря на удорожание, родители не отказываются от традиции дарить цветы. Меняется лишь подход: праздничные наборы всё чаще бронируют заранее через интернет сразу на весь класс.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать дофаминовые букеты. Спрос на них вырос в 26 раз за год.