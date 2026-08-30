Россияне бросились скупать дофаминовые букеты

Спрос на дофаминовые букеты в России за год вырос в 26 раз. Такие композиции собирают из ярких цветов разных оттенков, форм и размеров, чтобы они вызывали радость и эмоциональный подъём с первого взгляда, сообщает РИАМО. По данным издания, средняя стоимость букета составляет около 3 тысяч рублей. За последний месяц спрос на яркие композиции дополнительно увеличился на 30%.

Среди отдельных цветов сильнее всего вырос интерес к георгинам — их стали покупать в 2,5 раза чаще, чем год назад. Продажи гладиолусов увеличились на 63%, лилий — на 21%, ромашек — на 18%. Пионы и гортензии, наоборот, немного потеряли в популярности.

К слову, в преддверии 1 Сентября средняя стоимость букета в России достигла 3250 рублей, что на 6% больше прошлогоднего показателя. Однако всё больше родителей выбирают один общий подарок от класса или дополняют цветы сладостями и сертификатами.