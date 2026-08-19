Житель Чебоксар неделю кашлял из-за застрявшего в бронхе зубного протеза

Десять дней кашля привели 55-летнего жителя Чебоксар к врачам, которые обнаружили в его правом бронхе зубной протез из пяти коронок. Об этом сообщили в Минздраве Чувашии.

Мужчина проглотил зубной протез. Фото © Минздрав Чувашии

Причину недомогания удалось установить после компьютерной томографии. Исследование показало инородное тело, а на снимке специалисты распознали конструкцию со штифтами. Выяснилось, что незадолго до появления кашля мужчина потерял протез, но решил, что случайно проглотил его. Момента, когда конструкция попала в дыхательные пути, пациент не заметил.

Из-за размеров и расположения инородного тела медики решили удалить его с помощью видеобронхоскопии. Процедура прошла успешно: протез извлекли из бронха, что позволило избежать возможных осложнений.

Ранее в Калининграде врачи спасли мужчину, который случайно проглотил зубочистку вместе с куриным филе и обратился за помощью лишь спустя месяц. Пациент рассказал, что блюдо оказалось настолько вкусным, что в момент еды он ничего не заметил.