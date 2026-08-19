Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 11:46

Житель Чебоксар неделю кашлял из-за застрявшего в бронхе зубного протеза

Обложка © Минздрав Чувашии

Обложка © Минздрав Чувашии

Десять дней кашля привели 55-летнего жителя Чебоксар к врачам, которые обнаружили в его правом бронхе зубной протез из пяти коронок. Об этом сообщили в Минздраве Чувашии.

Мужчина проглотил зубной протез. Фото © Минздрав Чувашии

Мужчина проглотил зубной протез. Фото © Минздрав Чувашии

Причину недомогания удалось установить после компьютерной томографии. Исследование показало инородное тело, а на снимке специалисты распознали конструкцию со штифтами. Выяснилось, что незадолго до появления кашля мужчина потерял протез, но решил, что случайно проглотил его. Момента, когда конструкция попала в дыхательные пути, пациент не заметил.

Из-за размеров и расположения инородного тела медики решили удалить его с помощью видеобронхоскопии. Процедура прошла успешно: протез извлекли из бронха, что позволило избежать возможных осложнений.

Пробил череп арматурой и поехал домой: врачи Владивостока спасли невероятно стойкого дачника
Пробил череп арматурой и поехал домой: врачи Владивостока спасли невероятно стойкого дачника

Ранее в Калининграде врачи спасли мужчину, который случайно проглотил зубочистку вместе с куриным филе и обратился за помощью лишь спустя месяц. Пациент рассказал, что блюдо оказалось настолько вкусным, что в момент еды он ничего не заметил.

Больше новостей о несчастных случаях и спасении людей — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar