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19 августа, 11:39

Пострадавший в ДТП парень разбился насмерть по пути в больницу на Ставрополье

Обложка © Прокуратура Ставропольского края

Обложка © Прокуратура Ставропольского края

19-летний молодой человек, которого везли в больницу после ДТП, погиб в новой аварии с КамАЗом на Ставрополье. Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком на трассе Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

В салоне «Лады Гранты» находились двое пострадавших в предыдущей автоаварии. После удара 19-летний пассажир скончался на месте. Второго пациента, 17-летнего подростка, доставили в Левокумскую районную больницу. Ему оказывают медицинскую помощь.

Как установили автоинспекторы, автомобиль скорой конструктивно не был оборудован проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. За рулём грузовика находился 64-летний мужчина со стажем вождения 26 лет, он не пострадал.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства столкновения и устанавливают степень ответственности обоих водителей. Проверку по факту смертельной аварии Левокумском округе также организовала прокуратура Ставропольского края.

Момент смертельного ДТП в Киеве попал на камеры наблюдения
Момент смертельного ДТП в Киеве попал на камеры наблюдения

Ранее две женщины погибли, ещё четыре человека пострадали после того, как легковой автомобиль влетел в остановку в Киеве. Авария произошла утром 19 августа на Чоколовском бульваре. 23-летний водитель Volkswagen потерял управление и сначала столкнулся с автобусом, а затем снёс остановку.

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Андрей Бражников
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