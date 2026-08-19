Пострадавший в ДТП парень разбился насмерть по пути в больницу на Ставрополье

19-летний молодой человек, которого везли в больницу после ДТП, погиб в новой аварии с КамАЗом на Ставрополье. Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком на трассе Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

В салоне «Лады Гранты» находились двое пострадавших в предыдущей автоаварии. После удара 19-летний пассажир скончался на месте. Второго пациента, 17-летнего подростка, доставили в Левокумскую районную больницу. Ему оказывают медицинскую помощь.

Как установили автоинспекторы, автомобиль скорой конструктивно не был оборудован проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. За рулём грузовика находился 64-летний мужчина со стажем вождения 26 лет, он не пострадал.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства столкновения и устанавливают степень ответственности обоих водителей. Проверку по факту смертельной аварии Левокумском округе также организовала прокуратура Ставропольского края.

Ранее две женщины погибли, ещё четыре человека пострадали после того, как легковой автомобиль влетел в остановку в Киеве. Авария произошла утром 19 августа на Чоколовском бульваре. 23-летний водитель Volkswagen потерял управление и сначала столкнулся с автобусом, а затем снёс остановку.