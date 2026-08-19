«Помилуй меня грешного»: Голый сахалинец по ночам бродит по двору и взывает к Богу

Жители села Новотроицкое на Сахалине бьют тревогу: по ночам их сосед выходит во двор голым и громко кричит, обращаясь к Богу. По словам очевидицы, мужчина будит и пугает детей, а на замечания не реагирует.

Голый сосед пугает сахалинцев. Видео © Telegram / ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта

Женщина прислала кадры, снятые в центре села накануне. Она рассказала, что мужчина также выкрикивает, что он «Бог и президент», но на видео это не попало. Местная жительница отметила, что живёт в селе три года, раньше было тихо, а теперь спать невозможно.

«Кричит, что он Бог и президент, всё может. К сожалению, на видео это не попало. Это просто ужас. Живём тут третий год — раньше подобного не было, всегда была тишина, а сейчас спать невозможно», — рассказала местная жительница.

По её словам, мужчина выходит во двор через балкон. Куда он делся после ночного променада, женщина не знает, но надеется на проверку со стороны правоохранителей. В полиции сообщили, что обращений и заявлений от граждан не поступало, но участковый выйдет по адресу и проведёт проверку.

Ранее в Москве ещё один голый любитель устроил переполох: он ворвался в пункт приёма ставок на улице Маршала Неделина и напугал посетителей. На место приехала Росгвардия. Мужчина громко кричал, пытался повредить имущество и забрать напитки из холодильника. На замечания не реагировал. В Росгвардии предположили, что он был пьян. Внятно объяснить свои действия он не смог.