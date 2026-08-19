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Регион
19 августа, 11:55

Экзамен на знание языка в Латвии доводит русскоязычных стариков до срыва

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Пожилые люди в Латвии тяжело переживают сдачу обязательного экзамена по государственному языку, рассказал высланный в Россию бывший житель республики Павел Мартынов.

«Молодых моего возраста я видел только последний раз, когда пятый раз ходил, тогда были две женщины приблизительно моего возраста. Все остальные старше. Они седые полностью, под 60-70 лет, сгорбившиеся, с тросточками, кому-то становилось плохо от нервного напряжения. В общем, мрачно», цитирует Мартынова РИА «Новости».

Сам мужчина пытался пройти проверку пять раз, однако ни одна попытка не оказалась успешной. После этого его депортировали из Латвии. По словам собеседника агентства, в Россию он приехал без денег и работы.

Мартынов также отметил, что русскоязычным без знания латышского языка в республике сложно получить хорошую работу и образование, а также оформить социальные пособия.

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В июле МИД РФ заявил о подготовке стран Прибалтики к массовой депортации русскоязычных жителей. Директор профильного департамента ведомства Григорий Лукьянцев связал происходящее в том числе с сохраняющейся в регионе проблемой безгражданства.

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Полина Никифорова
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