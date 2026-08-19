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19 августа, 11:45

Postimees: Эстонец через суд отменил штраф за шорты с надписью Russia

Центр Таллина — столицы Эстонии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Центр Таллина — столицы Эстонии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Житель Эстонии через суд отменил штраф, выписанный ему полицей за шорты с надписью Russia (Россия, — англ.). Как пишет портал Postimees, Владимир Башкиров доказал, что состава преступления в ношении такой одежды нет.

«Вируский уездный суд отменил решение Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) в отношении Владимира Башкирова, наказанного за ношение шорт с надписью Russia», — говорится в сообщении.

Правоохранителей обязали вернуть мужчине изъятые шорты. При этом департамент полиции, который вёл дело, согласился с решением Фемиды. Та решила, что у Башкирова не было намерения демонстрировать так называемые запрещённые символы.

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Ранее переехавшая в Россию жительница Эстонии Елена назвала роскошью обучение на русском языке в прибалтийской республике. По её словам, на исторической родине она также чаще сталкивается с дружелюбием и желанием помочь со стороны окружающих.

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Матвей Константинов
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