СК обвинил уроженца Орловской области в изнасиловании девушки в баре в Москве

В Москве 32-летнему мужчине предъявили обвинение по делу об изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера в отношении незнакомой девушки. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.

По версии следствия, нападение произошло 2 июля в одном из баров на улице Маросейка. После случившегося потерпевшая сразу обратилась в правоохранительные органы. Следователи совместно с полицией провели комплекс мероприятий и установили предполагаемого нападавшего. Им оказался уроженец Орловской области.

Мужчину задержали, после чего ему предъявили обвинение. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 27-летняя жительница Санкт-Петербурга заявила, что стала жертвой изнасилования во время отдыха в Таиланде. По её словам, предполагаемого нападавшего — предпринимателя и футболиста из Воронежа Дениса З. — ей пришлось разыскивать самостоятельно. Спустя почти четыре месяца после случившегося уголовное дело не возбуждено, а мужчину, как утверждает сторона девушки, до сих пор не допросили.