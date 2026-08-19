Розовые голуби прилетели в Анапу — тайну «мутантов» разгадывает полиция

Полиция Анапы начала проверку после появления в соцсетях фотографий ярко-розовых голубей. В городском управлении МВД сообщили, что в публикациях могут содержаться признаки жестокого обращения с птицами.

Необычных «птиц-мутантов» заметили на улицах среди обычных пернатых. Снимки начали распространяться в соцсетях утром 19 августа. В полиции уточнили, что обнаружили публикацию во время мониторинга интернета. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что птиц могли окрасить фотографы-нелегалы, использующие пернатых в качестве реквизита для съёмок.

Ранее в Москве после обращений граждан природоохранная прокуратура проверила антикафе, где содержались более 200 птиц. В морозильной камере заведения нашли свыше 100 мёртвых пернатых, у которых, по данным ведомства, выявили травмы, несовместимые с жизнью. Проверка также обнаружила нарушения требований к содержанию животных, ветеринарного и лицензионного законодательства.