Россиян развернули на границе из-за 15 тысяч «квадратов» борщевика на участке

Двум жителям Пермского края временно запретили выезд за границу из-за заросшего борщевиком участка. Об этом сообщает Mash.

Ранее собственников обязали уничтожить опасное растение на территории площадью около 15 тысяч квадратных метров. Однако требование они не выполнили.

После этого дело дошло до суда, а владельцам участка ограничили выезд за пределы России, однако они всё же попытались. Лишь после введения запрета собственники занялись расчисткой территории и удалили борщевик. Когда требование было исполнено, ограничение на выезд сняли.

Ранее в Подмосковье впервые назначили штраф за борщевик, выявленный с помощью дрона и искусственного интеллекта. В Рузском округе система распознала заросли на частном участке и подготовила материалы для постановления. Юридическое лицо — собственника земли — оштрафовали на 150 тысяч рублей, уведомление направили через «Госуслуги».