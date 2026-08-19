Пьяный украинец раздолбал восемь легковушек и два автодома на пляже в Польше

Пьяный гражданин Украины устроил автомобильный погром на пляже в польских Жечицах, протаранив десять припаркованных машин. Отдыхающие сумели остановить 30-летнего водителя до приезда полиции. Теперь ему грозит до восьми лет заключения, сообщает RMF24.

Инцидент произошёл 15 августа у озера Дзержно-Дуже в Силезском воеводстве. Управляя Volvo, мужчина один за другим таранил автомобили у пляжа. В результате повреждения получили восемь легковушек и два автодома. Люди не пострадали.

Очевидцы сначала попытались остановить машину, однако им пришлось уворачиваться от разогнавшегося Volvo. Закончилось всё после того, как автомобиль застрял между припаркованными машинами. Тогда отдыхающие забрали у водителя ключи и удерживали его до прибытия полиции.

Проверка показала более 1,8 промилле алкоголя. Кроме того, у украинца уже действовал судебный запрет на управление любыми механическими транспортными средствами. За пьяную езду при таком запрете ему может грозить до восьми лет тюрьмы.

Похожая история произошла в Польше совсем недавно. 31 июля Life.ru писал о семерых пьяных украинцах, которые разбились на Audi во Вроцлаве. В машине находились молодые люди от 19 до 27 лет, причём одна девушка ехала в багажнике и получила переломы позвоночника и рёбер.