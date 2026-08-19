Оценки за поведение введут в десяти школах Подмосковья с 1 сентября
Школьники на уроке. Обложка © Life.ru
С 1 сентября в десяти школах Московской области введут оценки за поведения, сообщили в пресс-службе Минобразования региона. Эта практика будет носить тестовый характер.
«На успеваемость, аттестацию или допуск к экзаменам [оценки] влиять не будут», — говорится в сообщении.
Такие оценки будут выставлять учащимся со второго от восьмой класс. Поведение делится на «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Пилот продлится до следующего учебного года.
Ранее в Общественной палате предложили привязать оценки за поведение к единому кодексу, в котором закрепят нормы для их выставления. Там считают, что учащиеся должны быть ознакомлены со всеми нормами этикета.
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