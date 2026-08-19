Петербурженка упала со ступенек в театре и потребовала за это почти 700 тысяч рублей

Петербурженка не смогла взыскать почти 700 тысяч рублей с театра «ЛДМ. Новая сцена» после падения на ступеньке. Женщина утверждала, что не заметила её из-за плохого освещения и в результате сломала зубной протез.

Инцидент произошёл в конце спектакля. По словам зрительницы, предупреждающей таблички «Осторожно! Ступенька» рядом также не было.

После случившегося женщина обратилась в суд. Она потребовала 88 тысяч рублей на восстановление зубного протеза и имплантов, а также ещё 600 тысяч в качестве компенсации морального вреда и штрафа.

Представители театра настаивали, что посетительница начала выходить из зала до полного включения освещения. При этом правила предписывают зрителям оставаться на своих местах после завершения постановки.

Экспертиза не выявила нарушений со стороны площадки. Специалисты установили, что ступенька соответствовала требованиям и не имела технических дефектов.

Суд не нашёл оснований возлагать ответственность за падение на театр и полностью отказал женщине в удовлетворении иска, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В другом споре о травме петербургский суд, напротив, встал на сторону пострадавшей. Посетительница фитнес-клуба отсудила почти 200 тысяч рублей после серьёзного повреждения колена на занятии зумбой: ей присудили 150 тысяч за моральный вред и около 45 тысяч судебных расходов.