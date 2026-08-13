«Обещали, что подойдёт новичкам»: Россиянка отсудила почти 200 тысяч за травму колена на зумбе

Жительница Петербурга добилась компенсации от сети Fitness House после тяжёлой травмы колена на занятии зумбой. Петроградский районный суд взыскал в её пользу 150 тысяч рублей компенсации морального вреда и ещё около 45 тысяч на судебные расходы, сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По словам истицы, она впервые пришла на тренировку, а организаторы обещали, что занятие подойдёт даже тем, кто понятия не имеет, что такое зумба. Однако инструктор предложил группе сложный элемент, во время выполнения которого она серьёзно повредила колено.

Кроме того, посетительница заявила, что после травмы сотрудники клуба не хотели оказывать первую помощь и вызывать скорую, пока она не подпишет документ об отсутствии претензий.

Впоследствии женщине потребовались операция и длительное восстановление, из-за чего она некоторое время не могла работать. Суд частично удовлетворил её требования и обязал фитнес-клуб выплатить компенсацию и возместить сопутствующие расходы.

Зумба — это популярная танцевальная фитнес-программа, созданная на основе латиноамериканских и мировых ритмов. Она сочетает простые шаги и кардиотренировку под зажигательную музыку.

Ранее Life.ru рассказывал, что певица Ольга Бузова получила тяжёлую травму колена у себя дома после падения в ванной. Артистке потребовалась операция, а теперь она проходит реабилитацию, передвигаясь в инвалидной коляске.