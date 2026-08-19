Токаев лишил Назарбаева права обращаться к народу Казахстана по внешней политике

Из концепции внешней политики Казахстана на 2020–2030 годы исключили упоминание о праве первого президента республики Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по таким вопросам. Соответствующие изменения внесены указом Касым-Жомарта Токаева от 14 августа. Документ появился в соответствующей нормативно-правовой базе страны.

В прежней редакции одним из принципов называлась преемственность внешнеполитического курса первого президента — елбасы. Теперь этот пункт сформулирован без имени Назарбаева: «преемственность внешнеполитического курса на новом этапе развития страны».

Из документа также убрали положение о пожизненном праве первого президента обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам внешней политики. Ещё одно изменение связано с реформой политической системы Казахстана. Упоминания парламента в концепции заменили на Курултай — новый однопалатный законодательный орган республики.

Кроме того, скорректирован перечень площадок, через которые Казахстан намерен продвигать свои внешнеполитические инициативы: в новой редакции из нескольких форумов сохранён Международный форум Астана. Изменения вступили в силу со дня подписания указа. Сама концепция внешней политики Казахстана была утверждена Токаевым в марте 2020 года.

Ранее МВД Казахстана предложило ввести для иностранцев платное электронное разрешение на въезд. Размер пошлины в проекте не указан. Полученные средства планируется направить на развитие цифровых сервисов, модернизацию инфраструктуры и обеспечение защиты персональных данных.