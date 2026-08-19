В Республике Алтай выдали доплицензии на отстрел медведя после гибели туристки

После гибели туристки в Турочакском районе Республики Алтай местное Министерство природных ресурсов расширило квоты на добычу бурого медведя. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов, передает ТАСС.

Трагедия произошла в селе Артыбаш. Зверь пробрался на территорию турбазы, напал на палатку и утащил 29-летнюю девушку в лес.

Для отслеживания перемещений диких животных задействовали центр беспилотных летательных аппаратов и охотинспекторов. Параллельно были оформлены дополнительные разрешения на ликвидацию опасных особей.

В муниципалитете объявлен режим повышенной готовности. Власти ограничили передвижение людей в тёмное время суток: выходить на улицу запрещено с 20:00 до 10:00.

В сёлах и окрестностях организовано круглосуточное патрулирование. Безопасность обеспечивают совместные наряды сотрудников полиции и профессиональных охотников.

Задача групп — не допустить новых выходов хищников к жилью и местам отдыха. Специалисты продолжают отслеживать пути миграции зверей, чтобы предотвратить повторение атаки.

Напомним, 19 августав селе Артыбаш Республики Алтай произошло нападение медведя на туристическую палатку, в результате которого погибла 29-летняя девушка. Хищник вытащил спящую туристку из палатки на глазах у её спутника, утащил в лес и нанёс смертельные травмы. По данным экстренных служб, зверь объел конечности жертвы и прикопал останки. Местные жители пытались вмешаться, но медведь кидался на них, и помочь не удалось. Погибшая была жительницей Новосибирской области и, по предварительным данным, сотрудницей МЧС. По факту происшествия прокуратура организовала проверку, в селе ввели режим повышенной готовности и комендантский час, решается вопрос о судьбе напавшего животного.