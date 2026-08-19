«Сезон для холеры»: Онищенко объяснил, почему в районе Купянска возникла угроза эпидемии

Сейчас в районе Купянска сложились подходящие условия для распространения холеры, считает бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, тёплая вода способствует закреплению инфекции. Лишь после падения её температуры ниже 17 градусов угроза может уменьшиться.

Поводом для такой оценки стали сообщения о летальных случаях заболевания в Харьковской области. Онищенко отметил, что смерти от холеры свидетельствуют о проблемах с медицинской помощью, поскольку сегодня заболевание поддаётся лечению.

«С точки зрения эпидемиологии для холеры — как раз сезон, тем более что это 700 километров строго на юг от Москвы, там климатические условия как раз подходящие», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Напомним, ранее в Купянском районе Харьковской области, находящемся под контролем Киева, сообщили о случаях заражения холерой со смертельным исходом. В районе резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка.