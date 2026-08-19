Матвеев потребовал отменить регистрацию Живайкина на выборах в ГД

В Самарский областной суд поступил иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Александра Живайкина. Его подал действующий депутат Михаил Матвеев, которого ранее самого сняли с выборов по решению суда.

Как сообщили в пресс-службе инстанции, Матвеев утверждает, что Живайкин неоднократно использовал преимущества своего должностного или служебного положения. Кроме того, истец предполагает, что в его агитационных материалах могли использоваться объекты авторского права.

Предварительное заседание по делу назначено на 20 августа. Живайкин зарегистрирован кандидатом по округу № 163 от «Единой России». Сейчас он также является депутатом Самарской губернской думы.

Самого Матвеева Самарский областной суд снял с выборов 14 августа. Иск против него подала кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Анна Саранцева. Она заявила о нарушениях законодательства об интеллектуальной собственности. Суд признал требования обоснованными и отменил регистрацию Матвеева.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что для участия в выборах глав восьми регионов зарегистрированы 39 кандидатов от восьми политических партий. Всего региональные отделения девяти партий выдвинули 40 человек.