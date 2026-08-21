70 лет Саманте: как Ким Кэттролл порвала с «Сексом» и почему Паркер до сих пор это не простила Оглавление Кто такая Ким Кэттролл и как она получила роль Саманты Джонс Почему Ким Кэттролл отказалась сниматься в продолжениях франшизы «Секс в большом городе» Конфликт с Сарой Джессикой Паркер: что известно Возвращение Саманты в «И просто так»: как прошло, реакция фанатов и коллег Личная жизнь: браки и семья Ким Кэттролл сейчас: как выглядит, чем занимается FAQ: частые вопросы об актрисе Ким Кэттролл Сколько лет Ким Кэттролл в 2026 году? Почему Ким Кэттролл отказалась сниматься в «Сексе в большом городе»? Что произошло между Ким Кэттролл и Сарой Джессикой Паркер? Вернулась ли Саманта Джонс в сериал «И просто так»? 21 августа популярной американской актрисе Ким Кэттролл исполняется 70 лет. Разбираемся, почему она больше не хочет играть роль Саманты и как обстоят дела с Сарой Джессикой Паркер. 20 августа, 22:25 Наша Саманта смело встречает юбилей: 70 лет Ким Кэттролл. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кто такая Ким Кэттролл и как она получила роль Саманты Джонс

Ким Виктория Кэттролл родилась 21 августа 1956 года в британском Ливерпуле. Когда ей было три месяца, семья эмигрировала в Канаду, а спустя 11 лет вернулась в Великобританию. Там Ким посещала лекции в Лондонской академии музыкального и драматического искусства. В 16 лет переехала в Нью-Йорк и поступила в Американскую академию театрального искусства. По окончании учёбы Кэттролл подписала пятилетний контракт с режиссёром Отто Премингером.

Её кинодебют состоялся в 1975 году в фильме Премингера «Розовый бутон». Позже контракт со студией Universal Studios выкупила Universal, и Кэттролл стала одной из последних участниц контрактной системы Universal Contract Player System, где она активно снималась в телепроектах. Среди работ того периода — роль доктора Габриэль Уайт в сериале «Невероятный Халк» (1979).

В начале 1980-х, когда работа на телевидении перестала приносить стабильный доход, актриса сосредоточилась на большом кино. Она снялась в номинированном на «Оскар» фильме «Награда» (1980), а также в драме «Билет на небеса» (1981). Первую широкую узнаваемость ей принесла роль курсанта Карен Томпсон в комедии «Полицейская академия» (1984). Среди других заметных работ — главная роль в фильме «Манекен» (1987) и роль лейтенанта Валерис в «Звёздном пути – 6: Неоткрытая страна» (1991).

Ким Кэттролл в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimcattrall

В 1997 году продюсер Даррен Стар пригласил Кэттролл на кастинг для сериала «Секс в большом городе», который создавался для канала HBO. Прочитав сценарий, актриса трижды отказывалась от роли. Однако настойчивость создателей шоу в итоге убедила её прочитать сценарий до конца, и она согласилась. Именно роль Саманты Джонс принесла Ким Кэттролл мировую известность. За неё она получила престижные награды, включая «Золотой глобус» и «Эмми». Позже актриса повторила эту роль в полнометражных фильмах «Секс в большом городе» (2008) и «Секс в большом городе – 2» (2010).

Ким Кэттролл в молодости: роли и фильмы. Фото © GettyImages / Harry Langdon / Contributor

Почему Ким Кэттролл отказалась сниматься в продолжениях франшизы «Секс в большом городе»

Со временем у актрисы накопилось несколько причин, чтобы дистанцироваться от франшизы. Во-первых, она считала, что её героиня не получила достаточного развития в последующих частях.

Во-вторых, Кэттролл признавалась, что ей было сложно возвращаться к образу спустя много лет. Она хотела двигаться дальше и играть более разноплановые роли, поскольку считала себя характерной актрисой.

В-третьих, на съёмках не сложилось тёплых дружеских отношений с коллегами. Она сама всегда чётко разделяла профессиональную и личную сферы — масла в огонь подлил затяжной конфликт с Сарой Джессикой Паркер.

Саманта Джонс: роль, прославившая Ким Кэттролл. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimcattrall

Конфликт с Сарой Джессикой Паркер: что известно

Один из первых серьёзных поводов для конфликта между актрисами Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэттролл возник ещё в 2004 году во время съёмок последнего сезона сериала. Кэттролл посчитала, что получает заметно меньше Паркер, хотя её героиня Саманта была не менее популярна. Ким потребовала увеличить её гонорар почти в три раза, но получила отказ.

Напряжение сохранялось и позже. Когда в 2017 году заговорили о третьей полнометражной картине, Кэттролл изначально дала понять, что не горит желанием возвращаться. Паркер, которая к тому моменту стала исполнительным продюсером проекта, публично выразила разочарование в разговоре с изданием The Hollywood Reporter. В ответ Кэттролл в интервью Пирсу Моргану в том же году заявила, что Сара могла бы быть к ней добрее.

Конфликт обострился в 2018 году, после трагической гибели брата Кэттролл. Паркер публично выразила соболезнования, но в ответ актриса в соцсетях резко ответила: «Ты не моя семья. Ты не моя подруга. Поэтому я пишу это в последний раз: хватит использовать нашу трагедию, чтобы восстановить свой образ хорошей девочки».

Правда, позже, во время телевизионного шоу Extra, Сара заявила, что между ними нет вражды и «кошачьей драки». Но уже после выхода первого сезона сериала «И просто так» (And Just Like That...) Сара Джессика Паркер также заявляла в интервью Variety в 2022 году, что выступает против возвращения Ким Кэттролл к роли Саманты Джонс.

Возвращение Саманты в «И просто так»: как прошло, реакция фанатов и коллег

Несмотря на прежние заявления, в 2023 году произошло неожиданное: Ким Кэттролл появилась в финале второго сезона «И просто так». Это было короткое камео. По сюжету Саманта, которая к тому времени переехала в Лондон, узнала, что Кэрри переезжает из старой квартиры, и решила сделать подруге сюрприз, приехав на прощальный ужин. Однако рейс задержали, и героиня смогла лишь позвонить.

Кэттролл поставила условия, что она не будет взаимодействовать с бывшими коллегами и не появится в одном помещении с ними. Сцену снимали отдельно. Эпизод длился около полутора минут.

Появление Кэттролл вызвало бурную реакцию в соцсетях. Многие поклонники были в восторге от возможности снова увидеть любимую героиню, даже на такой короткий срок. В Сети появлялись эмоциональные отклики. Зрители даже называли сцену одной из лучших в сезоне, благодарили актрису и просили снять полноценный спин-офф про Саманту.

Остальные актрисы отнеслись к возвращению сдержанно. Сара Джессика Паркер назвала эпизод «приятным признанием» спустя 25 лет, а Кристин Дэвис подчеркнула, что это было лишь мимолётное появление ради фанатов. При этом Кэттролл заранее предупредила, что это её последнее появление в образе Саманты Джонс.

Личная жизнь: браки и семья

У Ким Кэттролл было четыре брака: с канадским писателем и сценаристом Ларри Дэвисом, немецким архитектором Андре Лисоном, американским звукорежиссёром и музыкантом Марком Левинсоном и британским звукорежиссёром Расселом Томасом. С последним мужем, который младше её на 14 лет, церемония бракосочетания прошла в декабре 2025 года.

Ким Кэтролл и Рассел Томас. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimcattrall

Детей у актрисы нет. В 2017 году в интервью для британского ток-шоу Life Stories с Пирсом Морганом она признавалась, что хотела стать матерью, но напряжённый график съёмок в «Сексе в большом городе» не позволил осуществить это желание.

Ким Кэттролл сейчас: как выглядит, чем занимается

Ким Кэттролл продолжает сниматься в кино, хоть и не так часто, как раньше. Много времени актриса сейчас посвящает театру. Подробнее о том, как изменилась актриса за 26 лет, можно узнать в этом материале.







Кроме того, актриса регулярно участвует в социальных проектах. Например, в кампании «Настройся на менопаузу», организованной фармацевтической компанией Pfizer.

Она ведёт здоровый образ жизни и активно занимается спортом. Как актриса сохраняет форму в 70 лет, читайте здесь.

FAQ: частые вопросы об актрисе Ким Кэттролл

Сколько лет Ким Кэттролл в 2026 году?

Актрисе Ким Кэттролл в 2026 году исполняется 70 лет. Она родилась 21 августа 1956 года.

Почему Ким Кэттролл отказалась сниматься в «Сексе в большом городе»?

Актриса Ким Кэтролл отказалась сниматься в продолжениях «Секса в большом городе» из-за отсутствия развития её героини, токсичной атмосферы между главными актрисами, а также неравных финансовых условий.

Что произошло между Ким Кэттролл и Сарой Джессикой Паркер?

На съёмочной площадке «Секса в большом городе» между Ким Кэттролл и Сарой Джессикой Паркер постепенно нарастало напряжение. В первую очередь поводом для недовольства стала существенная разница в гонорарах. Критической точки конфликт достиг в середине 2000‑х, когда вопрос оплаты труда перерос в более глубокое расхождение взглядов на проект и собственные роли в нём.

Вернулась ли Саманта Джонс в сериал «И просто так»?

Да, Ким Кэттролл вернулась к роли Саманты Джонс в сериале «И просто так». Она снялась только в коротком эпизоде второго сезона. Её героиня звонит Кэрри Брэдшоу и сообщает, что не сможет присутствовать на её вечеринке из-за задержки рейса.

Авторы Кира Громова