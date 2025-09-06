Секрет молодости Саманты, или Что сделала с собой Ким Кэттролл, чтобы выглядеть сочно в 69 лет

В конце июня мир увидел продолжение культового сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так». И зрителей с первых серий убил не крутой сюжет, а внешность Кэрри. И мы уже рассказали, почему актриса Сара Джессика Паркер превратилась в старуху во втором сезоне. Но всех ли главных героинь постигла её участь? Отнюдь. Например, сногсшибательная Саманта как была секс-символом и магнитом для мужских взглядов, так и осталась спустя десятки лет. В чём же её секрет?

Как рассказывает Life.ru кандидат медицинских наук и пластический хирург Ксения Авдошенко, Ким Кэттролл от природы обладает очень выразительными и гармоничными чертами лица. «У неё достаточно короткое, овальное лицо, даже ближе к квадратной форме, мощная нижняя челюсть и хорошо развитые скулы. Такая основа способствует равномерному старению и долго сохраняет контуры», — говорит эксперт. Именно эти черты, в сочетании с невероятной харизмой, уверенностью и женственностью, сделали её образ таким запоминающимся.

Фото © Кадр из фильма «Секс в большом городе», режиссёры Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Дженни Бикс, Синди Чупак и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Гламур», режиссёр Бреннан Шрофф и др., сценарист Tony L. Gomez и др. / Kinopoisk

Пластический хирург продолжает, говоря, что, в отличие от коллег по сериалу «Секс в большом городе», Ким Кэттролл обратилась к пластической хирургии для коррекции возрастных изменений. На это указывает ряд признаков: наличие рубцов в околоушной области, подтянутый контур нижней челюсти и шейно-подбородочного угла, а также состояние век.

Актриса, вероятно, перенесла нижнюю и верхнюю блефаропластику, а также подтяжку лица и шеи. Однако работа с верхними веками могла быть выполнена неидеально: их западание и низкое положение бровей визуально добавляют возраста и меняют выражение лица, лишая его прежней открытости. Ксения Авдошенко Пластический хирург и кандидат медицинских наук

По мнению пластического хирурга, для более гармоничного результата актрисе мог бы помочь эндоскопический лобно-височный лифтинг. «Эта процедура позволила бы приподнять брови и улучшить положение верхних век». Дополнительно коррекция объёма в области верхних век с помощью филлера или собственной жировой ткани помогла бы вернуть взгляду бо́льшую глубину и выразительность.

Фото © ТАСС / АР / Scott A Garfitt

Решение Ким Кэттролл принять участие в сериале «И просто так» только в камео-роли в финале второго сезона является её личным выбором, который вполне понятен. Камера подчёркивает возрастные изменения, и не каждый актёр готов демонстрировать их публике.

Фото © Кадр из фильма «Гламур», режиссёр Бреннан Шрофф и др., сценарист Tony L. Gomez и др. / Kinopoisk