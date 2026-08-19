Осуждённый на 7 лет бизнес-коуч Аяз Шабутдинов может выйти по УДО

Блогер и коуч Аяз Шабутдинов уже отбыл достаточную часть срока, чтобы претендовать на условно-досрочное освобождение. Об этом Life.ru рассказал адвокат осуждённого.

По словам защитника, время нахождения в СИЗО учитывается по формуле «день за полтора», поскольку Шабутдинов приговорён к колонии общего режима. По подсчётам адвоката, таким образом ему уже зачтено около четырёх с половиной лет. Такой порядок действительно предусмотрен статьёй 72 УК РФ для этого вида исправительного учреждения.

Однако сейчас защита намерена прежде всего добиться смягчения самого приговора. Шабутдинову в октябре прошлого года назначили семь лет колонии общего режима и штраф в размере 5 млн рублей. Адвокаты утверждают, что компенсации получили примерно две трети потерпевших. По их словам, оставшуюся сумму можно полностью погасить за счёт денег на арестованных счетах Шабутдинова.

«По большому счёту с тех денег, которые имеются на арестованных счетах нашего подзащитного, легко можно погасить и даже больше останется той суммы, которая необходима», — заявил адвокат.

Сейчас Шабутдинов остаётся в СИЗО «Матросская тишина». По данным Life.ru, он занимается спортом дважды в неделю, следит за питанием и встречается с приезжающими к нему родственниками.

Напомним, блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов был осуждён Пресненским районным судом Москвы в октябре 2025 года на семь лет колонии общего режима со штрафом 5 млн рублей за мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой. По версии следствия, он и его сообщники продавали клиентам под видом образовательных программ курсы и тренинги, обещая высокий доход, но не предоставляя реальных знаний, в результате чего пострадали 113 граждан, а общий ущерб превысил 57 млн рублей.