Пластиковое сокровище: Российские магазины заработали на пакетах около 80 млрд рублей

Продажа обычных пластиковых пакетов на кассах может приносить российским ретейлерам десятки миллиардов рублей в год. Такие подсчёты приводит Mash Money.

По данным канала, крупные торговые сети закупают пакет-«майку» примерно за 2,5–3 рубля, тогда как покупателю он может обходиться в 9,99 рубля. Таким образом, наценка на одну штуку достигает нескольких сотен процентов.

Если исходить из оценки в 11 млрд проданных пакетов ежегодно, их суммарная розничная стоимость приближается к 110 млрд рублей. При этом закупка такого объёма может обходиться сетям примерно в 28–33 млрд рублей.

Разница между этими суммами составляет порядка 77–82 млрд рублей. Это валовой показатель до учёта других расходов ретейлеров.

Mash Money также обращает внимание, что к концу 2025 года пакеты в крупнейших сетях подорожали примерно на четверть. При этом переработчики пластмасс сообщали о снижении отпускных цен на 5–10% на фоне удешевления полиэтилена и ослабления спроса.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит правительству отслеживать цены на продукты на разных этапах — от производства до продажи. Кабмин определит перечень ведомств, которые смогут запрашивать у ФНС сведения об организациях и индивидуальных предпринимателях, работающих в сфере торговли продовольствием и связанных с ней услуг.