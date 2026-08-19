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19 августа, 13:25

На Украине предложили использовать невостребованные тела для обучения медиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

На Украине предложили официально разрешить использовать тела умерших и их части для обучения будущих врачей. Речь идёт о тех случаях, когда останки не были затребованы для захоронения. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной рады.

Авторы инициативы предлагают закрепить возможность передачи таких тел медицинским и образовательным учреждениям для подготовки специалистов и практического обучения.

В пояснительной записке подчёркивается, что подобная практика уже давно применяется в ряде европейских стран, а также в США и Канаде. Отдельно отмечается, что часть положений проекта связана с обязательствами Украины в рамках европейской интеграции. Документу ещё предстоит пройти рассмотрение в Верховной раде.

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