Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 13:37

Лидера The Hatters объявили угрозой нацбезопасности Украины

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yra_muzichenko

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yra_muzichenko

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию включил фронтмена российской группы The Hatters Юрия Музыченко в перечень лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности страны. Информация об этом появилась на сайте органа.

Основанием стали результаты мониторинга деятельности музыканта. Украинский регулятор утверждает, что Музыченко систематически участвовал в мероприятиях, которые Киев расценил как информационно-пропагандистские. Отдельно в Нацсовете указали на выступление The Hatters в Донецке в мае 2026 года. Тогда артисту публично вручили «паспорт ДНР».

Глава World Boxing Геннадий Головкин попал в базу сайта «Миротворец»*
Глава World Boxing Геннадий Головкин попал в базу сайта «Миротворец»*

Ранее четырёхкратный чемпион России по футболу Алексей Мелешин внесён в базу украинского сайта «Миротворец»* за поддержку специальной военной операции. Информация об этом появилась на самом ресурсе 13 августа.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar