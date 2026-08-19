Лидера The Hatters объявили угрозой нацбезопасности Украины

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию включил фронтмена российской группы The Hatters Юрия Музыченко в перечень лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности страны. Информация об этом появилась на сайте органа.

Основанием стали результаты мониторинга деятельности музыканта. Украинский регулятор утверждает, что Музыченко систематически участвовал в мероприятиях, которые Киев расценил как информационно-пропагандистские. Отдельно в Нацсовете указали на выступление The Hatters в Донецке в мае 2026 года. Тогда артисту публично вручили «паспорт ДНР».

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