Лидера The Hatters объявили угрозой нацбезопасности Украины
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yra_muzichenko
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию включил фронтмена российской группы The Hatters Юрия Музыченко в перечень лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности страны. Информация об этом появилась на сайте органа.
Основанием стали результаты мониторинга деятельности музыканта. Украинский регулятор утверждает, что Музыченко систематически участвовал в мероприятиях, которые Киев расценил как информационно-пропагандистские. Отдельно в Нацсовете указали на выступление The Hatters в Донецке в мае 2026 года. Тогда артисту публично вручили «паспорт ДНР».
Ранее четырёхкратный чемпион России по футболу Алексей Мелешин внесён в базу украинского сайта «Миротворец»* за поддержку специальной военной операции. Информация об этом появилась на самом ресурсе 13 августа.
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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.