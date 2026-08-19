В Китае не нашли криминала в смерти трёх российских моряков в провинции Хэбэй

Китайские правоохранители не увидели криминала в гибели троих россиян в провинции Хэбэй. Об этом проинформировали в посольстве РФ в КНР.

Предполагается, что моряки ушли из жизни по естественным причинам в период с июля по август.

Посольство получило официальное уведомление от компетентных органов КНР. Сейчас по запросу Следственного комитета России решается вопрос об отправке тел на родину.

После репатриации будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Она должна точно установить, что привело к гибели людей.

Консульский отдел находится на связи с родными умерших и судовладельцем. Дипломаты также взаимодействуют с правоохранителями обеих стран и оказывают всю необходимую помощь.

Ранее о планах доставить погибших в РФ сообщал и.о. председателя Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Яков Максимов.

Напомним, ранее сообщалось, что моряки умерли на судне российской рыбодобывающей компании в Китае. По словам супруги одного из моряков, её муж прибыл в КНР 23 июля для того, чтобы перегнать судно во Владивосток. Планировалось, что путь займёт около десяти дней, но отправление отложили из-за технических неполадок. Последний раз мужчина выходил на связь вечером 30 июля и говорил, что находится в порядке. О его смерти женщине сообщили только 2 августа.