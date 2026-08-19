ЦБ: Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 13,7%

Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 13,7% после резкого роста до 14,7% месяцем ранее. Такие данные приводятся в опросе «инФОМ», проведённом по заказу Банка России.

Оценка наблюдаемой населением инфляции также пошла вниз. В августе показатель составил 14,3% против 15,1% в июле. При этом ожидания на более длительном горизонте выросли. Инфляцию через пять лет респонденты оценивают в 12,4%, тогда как месяц назад прогноз составлял 11,2%.

Среди россиян, имеющих сбережения, ожидаемый рост цен снизился с 13 до 12%. У тех, кто накоплений не имеет, показатель опустился с 16,5 до 15%. Опрос проводился с 4 по 13 августа среди жителей России старше 18 лет. В нём приняли участие не менее двух тысяч человек из 100 населённых пунктов в 54 регионах страны.

В июле зампред Банка России Алексей Заботкин заявлял, что регулятор не может игнорировать инфляционные ожидания населения и ситуацию с ценами на топливо. В ЦБ рассчитывали, что меры правительства помогут нормализовать топливный рынок, а инфляция вернётся к целевым 4% в 2027 году.