На Украине схватились за голову из-за убытков на миллиарды от ударов ВС РФ

Крупные украинские компании, пострадавшие от ударов, несут убытки в миллиарды гривен и в отдельных случаях оказались на грани остановки. Об этом глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, государство не располагает ресурсами, чтобы напрямую компенсировать бизнесу весь нанесённый ущерб. При этом существующие программы поддержки в первую очередь рассчитаны на малые и средние предприятия. Одной из главных проблем депутат назвал дорогие кредиты. Гетманцев считает, что банки предпочитают менее рискованные вложения в депозитные сертификаты Нацбанка и государственные ценные бумаги вместо финансирования реального сектора.

«Потребности «Эпицентра», «Новой почты» и других измеряются миллиардами. Они готовы брать эти миллиарды из банковской системы по приемлемому проценту», — отметил нардеп.

Ещё одной мерой поддержки, по его мнению, должны стать государственные гарантии. Некоторые предприятия лишились недвижимости, которую могли бы предоставить банкам в качестве залога.

«Компенсировать потери бизнеса государственный бюджет не может — у нас нет таких средств, только прямые убытки составляют примерно годовой ВВП Украины», — заявил Гетманцев.

Он предложил вместо прямого возмещения потерь расширять программы льготного кредитования, субсидировать процентные ставки и предоставлять гарантии по займам пострадавшим предприятиям.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Россия создала сеть скрытых баз для запуска современных дальнобойных беспилотников, часть которых уже применяется для ударов по Украине и способны ударить вглубь НАТО.