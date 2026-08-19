«Это вызов»: Зеленскому указали на самый опасный момент с февраля 2022-го после слов Фёдорова

Призыв бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова провести выборы во время военного положения стал серьёзным политическим вызовом для Владимира Зеленского. Такое мнение высказал аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк.

Эксперт обратил внимание, что Фёдоров публично заявил о кризисе управления и фактически поставил под вопрос действующее политическое руководство страны.

Кларк назвал требования экс-министра разумными и охарактеризовал произошедшее как «очень большой вызов» для Зеленского. По его оценке, Фёдоров в своём обращении уже не пытается смягчать формулировки и открыто противопоставляет себя действующей власти.

Аналитик также назвал ситуацию одним из наиболее опасных политических моментов для Зеленского с февраля 2022 года.

Напомним, ранее Михаил Фёдоров заявил о системном кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов. Экс-министр также обвинил действующую власть в неспособности оперативно перестраиваться и заявил о сохраняющихся проблемах с коррупцией.