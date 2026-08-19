Сколько ввезли, столько и вывезли: Румынские фермеры требуют взять на прицел фуры с украинским зерном

Румынские аграрии потребовали от властей жёстче контролировать транзит украинского зерна через страну, опасаясь, что часть поставок снова может оседать на внутреннем рынке и бить по доходам местных производителей. Об этом сообщило «Радио Румынии».

Фермеры предлагают сверять объёмы зерна при въезде и выезде, заранее утверждать маршруты перевозок и передать их под контроль дорожной компании и полиции. Дополнительно они настаивают на регулярной проверке пломб на железнодорожных погрузочных пунктах и установке мобильных весов на всех погранпереходах.

Причиной недоверия стал предыдущий опыт, когда, по словам аграриев, транзит контролировался недостаточно строго. В итоге часть украинского зерна оставалась в Румынии, что давило на цены и уже становилось поводом для массовых протестов фермеров.

Ранее Politico сообщало о резком сокращении украинского зернового экспорта. За первые девять дней августа страна вывезла около 463 тыс. тонн — примерно на треть меньше обычного. Среди причин издание называло удары по черноморским портам, засуху на Дунае и сложности с транзитом через страны Восточной Европы.