«Не хотят возиться с идиотами»: Дегтярёв предрёк Европе массовую потерю мировых турниров

Международные спортивные федерации могут массово начать переносить соревнования из стран ЕС, которые занимают наиболее антироссийскую позицию. Такой прогноз сделал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в комментарии корреспонденту Life.ru из кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Дегтярёв: Страны ЕС могут лишиться международных турниров. Видео © Telegram / Юнашев Live

По его словам, после решений МОК и профильных организаций о восстановлении прав российских спортсменов европейским государствам придётся учитывать новые правила. Дегтярёв считает, что в перспективе федерации просто перестанут выбирать страны, препятствующие участию россиян, в качестве хозяев крупных стартов. Ранее он уже называл среди таких государств Германию, Польшу и страны Прибалтики.

«Никто не хочет возиться с этими идиотами из ЕС и разруливать эти вопросы. Просто плюнут, и федерации будут уходить из стран, которые занимают наиболее антироссийскую позицию. Годик нам надо повозиться, поотстаивать каждого спортсмена, но в целом тренд идёт. Мы своё место у спортивного «пирога» займём», — заявил министр.

Дегтярёв ожидает, что заметные изменения могут начаться примерно через год. По его мнению, в первую очередь право принимать международные соревнования рискуют потерять Германия, страны Прибалтики и Польша.

Положение Франции министр назвал менее однозначным — она пока остаётся «под вопросом».

Процесс возвращения россиян уже затронул отдельные виды спорта. В середине августа Life.ru сообщал, что российским лучникам открыли путь на международные турниры с национальной символикой. Это произошло после июльского решения МОК о восстановлении Олимпийского комитета России и призыва к федерациям снимать ограничения с отечественных спортсменов.