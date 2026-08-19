США и Европа обязательно сместят Владимира Зеленского после того, как определят новую антироссийскую стратегию. Политолог Владимир Брутер заявил «Газете.ru», что решение о замене лидера будет принято, когда Западу станет ясно, какие территории остались под контролем Киева и в каком виде, а также каковы дальнейшие планы по урегулированию конфликта.

По мнению эксперта, Зеленский должен уйти в тот момент, когда соберёт весь негатив и перестанет быть нужным в качестве символа сопротивления. Брутер подчеркнул, что Вашингтону и Брюсселю не нужен «сильный Зеленский», который выдвигает требования и условия. Сейчас принимать решение о его отставке преждевременно, но оно станет неизбежным этапом переформатирования украинской политики.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Запад потерял доверие к Владимиру Зеленскому и ищут ему замену, чтобы усилить контроль над украинским оборонным бюджетом. По его словам, роль потенциальной альтернативы Зеленскому сейчас отводится именно экс-главе МО Украины Михаилу Фёдорову.