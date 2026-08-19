Верховную раду могут перенести в более безопасное место из-за ударов ВС РФ

Верховная рада Украины может начать проводить заседания в более безопасном месте из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом заявил украинский депутат Никита Потураев.

По его словам, для парламента уже предусмотрена площадка, куда депутаты смогут переместиться в случае необходимости. Такой вариант рассматривался ещё в первые месяцы 2022 года, однако тогда Рада продолжила работать в привычном здании.

Теперь вопрос вновь стал актуальным на фоне ударов по целям на территории Украины. Потураев считает, что в дальнейшем ситуация будет только усложняться.

Поэтому, по его мнению, депутатам необходимо заранее быть готовыми к изменению места проведения заседаний. Речь при этом идёт не о прекращении работы парламента, а о переносе его деятельности на более защищённую площадку.

11 августа российские военные поразили в Киеве транспортно-логистический центр «Киев-3», где, по данным Минобороны РФ, хранилось до 15 тысяч FPV-дронов. На объекте также находились наземные станции управления и комплектующие для беспилотников.