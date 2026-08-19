Восемь машин столкнулись в Подмосковье на трассе М-2 «Крым», есть пострадавшие

В городском округе Чехов на 63-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло массовое ДТП с участием восьми машин. Инцидент случился около 12:10, сообщает подмосковная полиция.

«По предварительной информации, столкнулись восемь автомашин, передвигавшихся в попутном направлении», — говорится в сообщении.

В результате аварии два человека обратились за медицинской помощью. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Дагестане пятилетняя девочка погибла в аварии на трассе Дылым — Миатли. По предварительным данным, 33-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio. Ребёнок, находившийся в отечественной машине, скончался на месте, ещё четырёх человек, включая одного несовершеннолетнего, госпитализировали.