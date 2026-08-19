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19 августа, 14:15

Восемь машин столкнулись в Подмосковье на трассе М-2 «Крым», есть пострадавшие

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

В городском округе Чехов на 63-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло массовое ДТП с участием восьми машин. Инцидент случился около 12:10, сообщает подмосковная полиция.

«По предварительной информации, столкнулись восемь автомашин, передвигавшихся в попутном направлении», — говорится в сообщении.

В результате аварии два человека обратились за медицинской помощью. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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Наталья Афонина
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