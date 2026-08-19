Хуснуллин: Россия прорабатывает продление ж/д путей до Индийского океана

Россия активно ищет способы продлить железнодорожные маршруты через Афганистан и Пакистан к Индийскому океану. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, добавив, что переговоры ведутся с коллегами из Центральной Азии.

«Мы с коллегами из Центральной Азии, со странами прорабатываем маршруты автомобильного транспорта через Узбекистан, Афганистан и дальше выход к Индийскому океану», — сказал Хуснуллин.

Также, по его словам, партнёры из Узбекистана и Туркменистана прорабатывают возможности продления железных дорог через Афганистан, Пакистан к Индийскому океану.

Ранее в РФ заявили, что стране нужен устойчивый сухопутный маршрут для торговли с Индией, чтобы меньше зависеть от морских перевозок. Главным звеном в этом пути эксперты называли Иран. Сейчас грузы идут через Туркмению или Каспий, а затем к Индии и обратно. Афганистан мог бы дать более прямой путь, но пока этот вариант считают практически невыполнимым.