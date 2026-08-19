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19 августа, 14:35

«Уберите шампанское»: На Западе призвали не радоваться попытке переворота на Украине

Кошкович: Фёдорова хотят поставить на место Зеленского, чтобы затянуть конфликт

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Происходящее сейчас на Украине — не что иное, как попытка государственного переворота, который затевает экс-министр обороны Михаил Фёдоров. Такую оценку в соцсети X дал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Как ни крути, то, что происходит сейчас <…>, — это попытка госпереворота», — написал он.

Кошкович назвал Фёдорова агентом военно-технических комплексов США и Европы, которые хотят поставить его на место Зеленского, потому что считают, что он сможет «эффективнее затягивать войну».

Аналитик призвал сдержать эмоции по поводу возможной смены власти. «Уберите шампанское обратно в холодильник», — резюмировал он.

«Это вызов»: Зеленскому указали на самый опасный момент с февраля 2022-го после слов Фёдорова
«Это вызов»: Зеленскому указали на самый опасный момент с февраля 2022-го после слов Фёдорова

Накануне Фёдоров заявил о кризисе управления в Украине и выступил за проведение выборов. Он сказал, что люди не могут жить в стране, где не понимают, почему принимаются те или иные решения. Выборы президента должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. В декабре 2025 года Трамп призвал провести выборы на Украине.

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Наталья Афонина
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