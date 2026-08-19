Пять человек пострадали при атаке ВСУ на Горловку, повреждены больница и машины

В результате атаки украинских беспилотников на центр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

«По уточнённой информации, количество раненых <...> увеличилось до пяти», – говорится в сообщении. По данным Приходько, также повреждены медучреждение, два автомобиля и один электротранспорт.

Ранее в Брянской области в селе Гетманская Буда дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. Погибла местная жительница, её внук получил ранения. Ему оказали помощь, семье погибшей пообещали поддержку. В селе Бяково при атаке беспилотника осколочные ранения получила ещё одна женщина. В посёлке Климово дроны ударили по торговому центру — пострадали мужчина и женщина.