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19 августа, 15:04

Пять человек пострадали при атаке ВСУ на Горловку, повреждены больница и машины

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

В результате атаки украинских беспилотников на центр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

«По уточнённой информации, количество раненых <...> увеличилось до пяти», – говорится в сообщении. По данным Приходько, также повреждены медучреждение, два автомобиля и один электротранспорт.

Один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
Один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Ранее в Брянской области в селе Гетманская Буда дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. Погибла местная жительница, её внук получил ранения. Ему оказали помощь, семье погибшей пообещали поддержку. В селе Бяково при атаке беспилотника осколочные ранения получила ещё одна женщина. В посёлке Климово дроны ударили по торговому центру — пострадали мужчина и женщина.

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Наталья Афонина
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