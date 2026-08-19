Жара до +37 ожидается в ряде регионов России в конце недели

Сильная жара ожидается в Воронежской, Белгородской и Курской областях в конце недели. Температура местами поднимется до +35–37 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

В пятницу, 21 августа, во всех трёх регионах воздух может прогреться до +35 градусов. Ещё жарче станет в субботу. В Белгородской области синоптики прогнозируют до +36 градусов, а в Воронежской — до +37. На фоне высокой температуры в регионах действует предупреждение о пожарной опасности.

Местами установлен пятый, чрезвычайный класс горимости. Специалисты рекомендуют особенно внимательно соблюдать меры пожарной безопасности в период жаркой и сухой погоды.

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