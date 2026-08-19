Под Пензой у сельчанина нашли оружие, самодельные патроны и марихуану

В Пензенской области у 54-летнего жителя Башмаковского района изъяли незарегистрированное оружие, боеприпасы и марихуану. Обыск провели сотрудники полиции совместно с региональным управлением ФСБ.

В доме обнаружили три охотничьих ружья и три ствола к ним, 279 граммов пороха, переделанный сигнальный пистолет ТТ-С, три магазина, три штык-ножа и 189 патронов разных калибров. Из них 119, по данным полиции, были изготовлены самостоятельно.

Экспертиза показала, что изъятое оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. Кроме того, правоохранители нашли около 100 граммов марихуаны, две единицы пневматического оружия и учебную гранату.

Мужчина объяснил, что увлекался коллекционированием оружия. По его словам, гранату, сигнальный пистолет и часть боеприпасов он нашёл на московском рынке ещё в 2014 году, когда работал сторожем.

Остальное оружие, как утверждает фигурант, досталось ему после смерти отца — арсенал он обнаружил на чердаке родительского дома. Каннабис мужчина, по собственным словам, выращивал на участке для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте и изготовлении оружия и боеприпасов, а также о наркотиках. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее ФСБ задержала 40-летнего жителя Черкесска, который, по данным силовиков, оборудовал у себя дома лабораторию для изготовления самодельных взрывных устройств. На опубликованной записи наземный робот с камерой въезжает в гараж подозреваемого. Внутри заметны ёмкости с горючими жидкостями, металлические элементы и закрытая тара, а в доме мужчины, помимо лаборатории, нашли мастерскую, оборудованную для переделки оружия.