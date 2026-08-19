В Колумбии «кокаиновый» бегемот наркобарона Эскобара вышел на улицу

В колумбийском городе Барранкабермеха рядом со школой заметили бегемота — потомка животных из частного зверинца наркобарона Пабло Эскобара. Об этом сообщает Need To Know.

В Колумбии «кокаиновый» бегемот наркобарона Эскобара вышел к школе. Видео © X/ metropolitano

Гиппопотам свободно разгуливал по жилому району, чем встревожил местных жителей. Очевидцы успели снять необычного гостя на видео.

Когда на место прибыли сотрудники департамента окружающей среды, животное уже исчезло. Предполагается, что оно выбралось из расположенного поблизости болота, прогулялось по улицам, а затем вернулось обратно.

Сейчас специалисты пытаются найти особь и выяснить, не тот ли это бегемот, которого уже трижды замечали в окрестностях города.

Такие животные появились в Колумбии благодаря Пабло Эскобару. В 1980-х годах наркобарон привёз четырёх гиппопотамов из Африки в своё поместье Асьенда Наполес, а после его смерти они оказались фактически предоставлены сами себе и начали размножаться.

Со временем потомки зверей расселились за пределами поместья и стали серьёзной проблемой для местной экосистемы. Власти Колумбии признали их инвазивным видом и одобрили меры по сокращению популяции.

В мае Московский зоопарк подключился к международной операции по спасению около 80 «кокаиновых бегемотов» Эскобара. Колумбийские власти рассматривают сокращение их численности, включая эвтаназию, тогда как зоозащитники предлагают переселить животных в специализированные центры.