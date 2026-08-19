В посёлке Белый Яр Сургутского района открыли бронзовую скульптурную композицию, посвящённую императору Николаю II и членам его семьи. Памятник установлен на территории строящегося храмового комплекса в честь Казанской иконы Божией Матери и святых царственных страстотерпцев, передаёт URA.ru.

В ХМАО открыли памятник Николаю II и членам его семьи. Видео © Telegram / Руслан Кухарук

В церемонии открытия и освящения приняли участие губернатор ХМАО Руслан Кухарук, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, глава Сургутского района Андрей Трубецкой и соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук, курировавший проект.

Выбор места связан с историческим визитом будущего императора: в 1891 году 23-летний цесаревич Николай Романов побывал здесь во время путешествия по Азии и Сибири. Губернатор назвал памятник символом уважения к истории и объединяющим началом для народа.

Николай Сторожук сообщил, что общестроительные работы в храме практически завершены, сейчас ведётся роспись внутренних помещений, а иконостас должен поступить в сентябре. По его словам, без росписи храм можно было бы освятить уже через месяц.

Во время рабочей поездки губернатор также посетил музей «Барсова гора», открытый в декабре 2025 года. Там представлены археологические находки, обнаруженные на территории урочища. Кухарук отметил уникальность экспозиции и выразил уверенность, что музей станет точкой притяжения для туристов со всей страны.

А ранее Life.ru писал, что врио главы Дагестана Щукин возложил цветы к памятнику Магомедали Магомедову. Щукин отметил значимость Магомедова для истории республики. По его словам, более четверти века он работал в Доме Правительства Дагестана и руководил регионом в сложный период.