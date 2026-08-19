«Европейские народы отказываются от Бога»: Патриарх Кирилл раскрыл особую роль России

Господь сохранил Россию, чтобы она оставалась хранительницей веры в то время, когда европейские народы отказываются от Бога. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в проповеди в праздник Преображения Господня.

Предстоятель РПЦ призвал россиян не стесняться открыто свидетельствовать о своей вере и жить в соответствии с христианскими заповедями.

«Господу было угодно сохранить Россию, землю нашу и народ наш, чтобы в эти трудные времена, для новых времен, когда европейские просвещенные народы отказываются от Бога, мы были хранителями веры. И мы верили в Господа и Спасителя, жили в его заповедях и не стеснялись свидетельствовать об этом», — сказал патриарх.

Праздничную литургию провели 19 августа в храме Христа Спасителя. После службы Кирилл освятил плоды нового урожая — эта традиция связана с Преображением Господним, которое в народе также называют Яблочным Спасом.

В этот же день исполнилось 26 лет со дня освящения храма Христа Спасителя. Сейчас там также находится привезённая с греческого острова Корфу десница святителя Спиридона Тримифунтского.

Десницу святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Россию с острова Корфу 17 августа. Святыня пробудет в стране около пяти недель и посетит ряд регионов, а заключительным пунктом маршрута станет Москва, где поклониться ей можно будет в сентябре.