Уехала в Венесуэлу и осталась без денег: Ростовчанка прячется от мужа с ребёнком на другом конце света

Бывшая сотрудница ростовской полиции оказалась в сложной ситуации в Венесуэле после переезда к мужчине, с которым познакомилась в интернете. Сейчас женщина с ребёнком скрывается от бывшего партнёра и пытается добиться возможности вернуться в Россию, пишет Mash.

По данным источника, Катерина — имя изменено — познакомилась с Луисом Фелипе Гуанипа на сайте знакомств и в 2020 году переехала к нему в Южную Америку, оставив работу в полиции.

Позднее, как утверждает женщина, отношения ухудшились. Семья столкнулась с финансовыми трудностями, а после переезда к матери мужчины Катерина, по её словам, подвергалась агрессии. В этот период она забеременела.

После рождения ребёнка ситуация, по версии россиянки, не улучшилась. Она заявляет, что партнёр забрал у неё около $7 тысяч, которые прислали родственники из России, а позднее применил насилие к сыну. После этого женщина ушла вместе с ребёнком.

Сейчас Катерина временно живёт у русскоговорящей семьи. По её словам, бывший партнёр через суд добился запрета на выезд ребёнка из Венесуэлы и пытается ограничить её родительские права.

Из-за отсутствия легального статуса женщина не может официально работать, а оформить ребёнку российское гражданство без согласия отца, как утверждается, пока не удаётся.

Вице-президент Единого координационного центра содействия Иван Мельников обратился в МИД России с просьбой помочь женщине и её сыну с документами и организовать их безопасный выезд из Венесуэлы.

Ранее петербургские приставы объявили в розыск 42-летнего Максима Стрепетова и его полуторагодовалого сына Давида. По решению Апатитского городского суда мужчина должен был передать ребёнка матери, однако, как утверждается, скрылся и перестал выходить на связь. Юлия рассказала, что бывший муж увёз мальчика в Петербург, а две попытки передачи ребёнка сорвались: мужчина обещал прийти, но в последний момент исчезал.