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19 августа, 15:57

К компании Гуфа подали иски по авторским правам на 6,5 млн рублей

Алексей Долматов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealguf

Алексей Долматов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealguf

Компания рэпера Гуфа ООО «Дома» оказалась участницей сразу четырёх судебных разбирательств. По трём искам Российское авторское общество требует с бизнеса артиста в общей сложности 6,5 млн рублей. Об этом пишет телеграм-канал «Звездач» со ссылкой на источник.

Одно дело уже завершилось не в пользу компании. Суд полностью удовлетворил требования РАО о взыскании 440 тысяч рублей. Ещё два спора продолжаются. Сумма претензий по ним составляет 1,62 млн и 4,44 млн рублей соответственно.

При этом ООО «Дома» само обратилось в суд. Компания требует 2,55 млн рублей с ООО «Культ Мьюзик» из-за неотработанного аванса.

Это разбирательство также пока не завершено. Таким образом, бизнес Гуфа одновременно выступает как ответчиком по претензиям правообладателей, так и истцом по собственному финансовому спору. ООО «Дома» занимается организацией отдыха и развлечений.

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Суд подтвердил, что Суханкина должна создателю группы «Мираж» 1,3 млн рублей

Несколько дней назад похожий спор возник вокруг другого российского артиста. На SHAMAN подали иск на 100 тысяч рублей из-за предполагаемого нарушения авторских прав на композицию «Россия Мама». Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы, которому предстоит дать правовую оценку претензиям.

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Полина Никифорова
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