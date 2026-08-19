Главный бой турнира по MMA в Киеве сорвался из-за мобилизации бойца Абдуллаева

Главный бой турнира по MMA в Киеве с участием Рефата Абдуллаева не состоялся. Как сообщает «Страна.ua», причиной могла стать мобилизация спортсмена. Аналогичную версию распространяют и другие украинские источники.

Перед поединком Абдуллаев находился на площадке и успел дать короткое интервью. Однако непосредственно перед выходом бойцов рефери сообщил зрителям, что спортсмена «уже нет в Киеве». Судья развёл руками и сказал, что организаторы «сделали всё, что могли». Сам Абдуллаев прямо о мобилизации не заявил. После отмены встречи он написал в соцсетях, что выступлению помешали обстоятельства, на которые невозможно было повлиять.

«Иногда жизнь даёт нам препятствия, на которые мы не в силах повлиять», — написал боец.

Ранее Life.ru писал, что в Николаевской области во время эвакуации двух семей из Херсона правоохранители остановили машину Красного Креста и задержали водителя. Автомобиль следовал в Умань, где эвакуированных должны были передать для дальнейшей перевозки. Среди пассажиров находились маломобильные люди и ребёнок.