В Венгрии закрыли дело против украинских инкассаторов

Венгерские правоохранительные органы прекратили дело против украинских инкассаторов в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщил представляющий «Ощадбанк» адвокат Лорант Горват.

По его словам, следствие установило, что обнаруженные в автомобиле деньги и золото были получены в австрийском Raiffeisen Bank International и предназначались для перевозки на Украину.

В материалах дела, как утверждает адвокат, указано, что ценности не имеют преступного происхождения. Первоначальные подозрения в отмывании денег также не подтвердились.

Автомобиль украинских инкассаторов задержали в Венгрии в марте. После этого премьер-министр страны Виктор Орбан связал перевозимые ценности с так называемой «украинской военной мафией». Позднее он предположил, что средства могли предназначаться для финансирования партии Петера Мадьяра перед выборами.

После завершения расследования эти версии подтверждения не получили.

Напомним, в марте венгерские спецслужбы задержали автомобиль украинских инкассаторов и изъяли перевозимые деньги и золото. Ценности, по данным следствия, были получены в австрийском Raiffeisen Bank International и направлялись на Украину. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тогда связывал груз с «украинской военной мафией» и возможным финансированием партии Петера Мадьяра. Однако расследование не подтвердило преступное происхождение имущества или признаки отмывания денег, после чего дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Ранее Зеленский сообщил, что Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, задержанные в марте этого года. Речь, по его утверждению, идёт о денежных средствах и золотых слитках, конфискованных ранее венгерскими спецслужбами.