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19 августа, 16:31

В Венгрии закрыли дело против украинских инкассаторов

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юрий Кацион

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юрий Кацион

Венгерские правоохранительные органы прекратили дело против украинских инкассаторов в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщил представляющий «Ощадбанк» адвокат Лорант Горват.

По его словам, следствие установило, что обнаруженные в автомобиле деньги и золото были получены в австрийском Raiffeisen Bank International и предназначались для перевозки на Украину.

В материалах дела, как утверждает адвокат, указано, что ценности не имеют преступного происхождения. Первоначальные подозрения в отмывании денег также не подтвердились.

Автомобиль украинских инкассаторов задержали в Венгрии в марте. После этого премьер-министр страны Виктор Орбан связал перевозимые ценности с так называемой «украинской военной мафией». Позднее он предположил, что средства могли предназначаться для финансирования партии Петера Мадьяра перед выборами.

После завершения расследования эти версии подтверждения не получили.

Напомним, в марте венгерские спецслужбы задержали автомобиль украинских инкассаторов и изъяли перевозимые деньги и золото. Ценности, по данным следствия, были получены в австрийском Raiffeisen Bank International и направлялись на Украину. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тогда связывал груз с «украинской военной мафией» и возможным финансированием партии Петера Мадьяра. Однако расследование не подтвердило преступное происхождение имущества или признаки отмывания денег, после чего дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Украина потребует компенсацию за арест инкассаторов в Венгрии
Украина потребует компенсацию за арест инкассаторов в Венгрии

Ранее Зеленский сообщил, что Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, задержанные в марте этого года. Речь, по его утверждению, идёт о денежных средствах и золотых слитках, конфискованных ранее венгерскими спецслужбами.

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Александра Мышляева
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